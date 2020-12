Germania: il governo manca il primo obiettivo per l'elettromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha mancato il suo primo obiettivo per la transizione verso l'elettromobilità, ossia un milione di auto alimentate a energia elettrica in circolazione in Germania entro il 2020. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”. Come reso noto dall'Ufficio federale per il trasporto automobilistico (Kba), al primo gennaio scorso, il dato era di 136.617 vetture completamente elettriche e 102.175 ibride plug-in. In precedenza, la cancelliera Angela Merkel ha quindi ritardato il conseguimento dell'obiettivo del milione di auto elettriche di due anni, spostandolo al 2022.Successivamente, il ministro dei Trasporti Andreas Scheuer ha annunciato che, al fine di raggiungere gli obiettivi per la protezione del clima stabiliti dal governo federale, in Germania saranno necessarie “dieci milioni di vetture elettriche entro il 2030”. Ora, il traguardo è stato fissato a sette-dieci milioni. Secondo uno studio della società di consulenza Deloitte, si tratta di un obiettivo ambizioso anche per il valore inferiore. Secondo l'analisi, sono infatti realistici 6,35 milioni di veicoli elettrici in circolazione in Germania entro il 2030, nonostante i premi all'acquisto, gli incentivi e gli sgravi fiscali decisi dal governo federale. Per un migliore risultato, andrebbero aumentati i prezzi dei carburanti. Un incremento graduale di 30 centesimi potrebbe portare all'acquisto di altre 250.000 auto elettriche tra il 2021 e il 2024. (Geb)