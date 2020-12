Libia: presidente Corte suprema, Sarraj annulli divieto espatrio governatore Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte suprema di giustizia a Tripoli, Muhammad al-Hafi, ha espresso la sua condanna per la decisione del ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) Fathi Bashagha, di emanare un provvedimento di divieto di espatrio per diversi alti funzionari libici, tra cui il governatore della Banca centrale, al-Sadiq al-Kabir. Al-Hafi ha inviato una diffida al presidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al-Sarraj, in cui ha affermato: "Non è consentito a nessuna autorità di sicurezza imporre divieti di viaggio o di ingresso, a eccezione di coloro che sono ricercati o sospettati e dopo averli inseriti nell'elenco degli indagati".(Lit)