Energia: 70 MW di tecnologia Engie Eps per 27,5 per cento regolazione ultra-rapida di frequenza in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo progetto rappresenta la prima applicazione industriale su grande scala del V2G integrato con batterie di veicoli elettrici a fine vita, un progetto di economia circolare unico nel suo genere che permette di massimizzare l’utilizzo delle batterie per tutto il loro ciclo di vita. “In un contesto estremamente competitivo, con oltre 1300 MW di offerte, il 27,5 per cento del totale aggiudicato da Terna sarà integralmente realizzato con tecnologia Engie Eps. Un risultato importante, che riporta la tecnologia italiana in Italia, e conferma la nostra eccellenza ingegneristica e industriale dimostrando ancora una volta, come già fatto nell’idrogeno, nella mobilità elettrica e nelle più grandi gare di energy storage al mondo, la competitività dei nostri prodotti e del nostro distretto industriale italiano”, ha commentato Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato e direttore generale di Engie Eps. (Com)