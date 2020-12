Tlc: Ericsson intenta una causa contro Samsung negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson ha annunciato di aver intentato una causa negli Stati Uniti contro Samsung per presunte violazioni degli impegni contrattuali. È quanto riferisce un comunicato dell’azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni, specificando che la causa riguarda delle violazioni dei negoziati in buona fede e la concessione delle licenze dei brevetti. Secondo Ericsson, Samsung avrebbe commesso delle violazioni degli obblighi Frand (Fair, Reasonable and Non Discriminatory). I pagamenti ritardati delle royalties per i periodi senza licenza e i potenziali costi di un contenzioso potrebbero influire sul reddito operativo di Ericsson per una somma pari a 1-1,5 miliardi di corone svedesi (circa 97-146 milioni di euro) a partire dal primo trimestre del 2021, si legge nel comunicato diramato dalla società. (Sts)