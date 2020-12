Marocco: con apertura consolato Usa a Dakhla si attendono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Economisti e uomini d'affari sono unanimi nell'accogliere la decisione degli Stati Uniti di riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara, in aggiunta all'apertura di un consolato a Dakhla, in quanto questa iniziativa aumenterà l'attrattiva delle province meridionali per gli investitori statunitensi. "Questa è una storica vittoria diplomatica che solleverà l'ultima riserva per gli investitori internazionali, in particolare quelli di nazionalità Usa", ha detto l'economista marocchino El Mehdi Fakir, al sito locale "Le 360". "Il pieno e completo riconoscimento della sovranità del nostro Sahara da parte degli Stati Uniti consentirà agli operatori istituzionali, pubblici e privati statunitensi di investire nei progetti di strutturazione delle nostre province meridionali", ha dichiarato. A tal proposito cita l'esempio del vasto piano di elettrificazione per l'Africa, Power Africa, dotato di 16 miliardi di dollari, lanciato dall'ex presidente Barack Obama. “In assenza di progetti energetici in Africa, il Marocco è in una posizione migliore per posizionarsi come hub energetico tra Europa e Africa. L'expertise marocchina e il quadro normativo energetico marocchino permetteranno di colmare la mancanza di progetti energetici strutturabili nell'Africa subsahariana", ha spiegato l'alto funzionario del gruppo francese Total Eren, specialista in energie rinnovabili.(Mar)