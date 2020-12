Marocco: Bourita, rapporto con Israele non è normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha chiarito all'agenzia di stampa russa "Sputnik" nella sua versione in arabo che il recente sviluppo delle relazioni tra il suo Paese e Israele non è una normalizzazione. "Il Marocco ha avuto un ufficio di collegamento fino al 2002, e alcune delle decisioni che richiedevano il ripristino dei contatti con Israele non sono considerate normalizzazione", ha affermato. Bourita ha negato "che il riconoscimento statunitense della sovranità sul Sahara sia avvenuto in cambio del ripristino delle relazioni con Israele, soprattutto perché esiste una relazione tra il Marocco e Israele dagli anni '90". Il ministro ha spiegato che la questione del riconoscimento statunitense della sovranità del Marocco sul Sahara è legata a un cambiamento generale della questione.(Mar)