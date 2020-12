Azerbaigian: Parlamento dispone la revoca della legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Azerbaigian ha votato oggi un decreto presidenziale che impone la revoca della legge marziale, imposta il 28 settembre a causa degli scontri armati in Nagorno-Karabakh con l’Armenia. La revoca della legge marziale entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi. Lo scorso 26 novembre anche il Parlamento armeno ha convocato una riunione straordinaria per discutere il potenziale revoca della legge marziale, ma il gruppo parlamentare My Step – al governo – si è opposto all'iniziativa avanzata dalle forze di opposizione. Ieri, tuttavia, il Parlamento ha disposto una mobilitazione parziale delle forze armate, alleggerendo di fatto il regime in vigore. (Rum)