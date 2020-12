Albania: prima riunione per la commissione su rapporto Dick Marty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita per la prima volta oggi la commissione parlamentare albanese incaricata di esaminare il rapporto Dick Marty, sui presunti crimini commessi in Albania dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto riferisce la stampa di Tirana, nella prima riunione sono stati nominati due relatori della commissione: uno sarò del Partito socialista al governo, Klotilda Bushka, mentre l'altro sarà un deputato indipendente, Elena Xhina. La commissione, istituita con voto del parlamento a fine novembre, è composta da nove deputati della maggioranza e dell'opposizione. Per la maggioranza fanno parte della commissione speciale istituita nei giorni scorsi Ulsi Manja, Alket Hyseni, Klotilda Bushka, Adnor Shameti e Ermonela Felaj; mentre per l'opposizione ne fanno parte Myslim Murrizi, Edmond Stojku e Enver Roshi. Anche la parlamentare indipendente Elena Xhina è nella commissione, presieduta dalla socialista Manja. (segue) (Alt)