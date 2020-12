Coronavirus: la pandemia ha ridotto del 7 per cento le emissioni globali di gas serra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus ha ridotto le emissioni globali di anidride carbonica del 7 per cento nel 2020. La stima è contenuta in un rapporto pubblicato dal Global Carbon Project, secondo cui quest’anno le emissioni globali di CO2 ammonteranno a 34 miliardi di tonnellate, in calo rispetto ai 36,4 miliardi di tonnellate del 2019. Il dato relativo allo scorso anno parte di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica “Earth System Science Data". (Nys)