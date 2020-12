Usa: disavanzo in aumento del 25,1 per cento nei primi mesi del nuovo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo pubblico dello Stato federale Usa è aumentato del 25,1 per cento nei primi due mesi del nuovo anno fiscale, che inizia il primo ottobre. Lo ha reso noto ieri, 10 dicembre, il dipartimento del Tesoro Usa, secondo cui il deficit per il bimestre ottobre-novembre è aumentato a 429,3 miliardi di dollari, rispetto ai 343,3 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Il disavanzo accumulato dallo Stato federale Usa nell’anno fiscale conclusosi lo scorso 30 settembre è ammontato alla cifra record di 3.100 miliardi di dollari, per effetto delle misure di stimolo da oltre mille miliardi di dollari varate in risposta alla pandemia di coronavirus. Il Congresso sta negoziando il varo di un nuovo pacchetto di misure di stimolo da quasi mille miliardi, che andrebbe a sommarsi al passivo per l’anno fiscale corrente. (Nys)