Usa: “Wsj”, Barr ha celato le indagini su Hunter Biden prima delle elezioni (2)

- A poche settimane dall’insediamento alla Casa Bianca, Joe Biden deve affrontare la grana legata all’indagine federale nei confronti di suo figlio Hunter, già al centro di accese polemiche durante la campagna elettorale. È stato lo stesso Hunter Biden, ieri sera, ad annunciare di essere sotto inchiesta nel Delaware per questioni fiscali. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore dalla rivista “Politico”, tradizionalmente vicino ai Dem, le indagini sarebbero tuttavia ben più ampie e approfondite: al lavoro sui conti del secondogenito del presidente eletto ci sarebbe anche l’unità di contrasto alle frodi finanziarie del Distretto sud di New York. Non solo. Una fonte anonima menzionata dalla rivista sostiene che gli inquirenti del Delaware e di Washington starebbero indagando sugli affari all’estero di Biden jr e su una possibile incriminazione per riciclaggio di denaro. E, infine, le autorità federali del Distretto ovest della Pennsylvania stanno conducendo un’indagine sul progetto di realizzazione di una clinica nel quale è stato coinvolto anche James Biden, fratello di Joe e zio di Hunter, che sarebbe stato interrogato da agenti del Federal bureau of investigation (Fbi) sul proprio ruolo nell’affare. (segue) (Nys)