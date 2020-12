Usa: “Wsj”, Barr ha celato le indagini su Hunter Biden prima delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è chiaro se lo stesso Joe Biden possa finire sotto indagine”, osserva “Politico”, ma è chiaro che se dovesse restare aperto al momento dell’insediamento della nuova amministrazione il caso rischia di complicare seriamente la presidenza Biden. Il futuro inquilino della Casa Bianca non si è ancora espresso sul caso. Lo ha fatto, invece, suo figlio in una dichiarazione: “Ho preso in maniera molto seria questa faccenda, ma credo che una revisione professionale e obiettiva del caso dimostrerà che ho gestito i miei affari legalmente e in modo appropriato, anche con l’aiuto di consulenti fiscali professionisti”. I problemi con la giustizia di Hunter Biden sono legati in particolare alle sue connessioni finanziarie a uomini d’affari stranieri, contatti sviluppati soprattutto durante il suo lavoro per la compagnia energetica ucraina Burisma, il cui fondatore Mykola Zlochevsky è stato accusato di corruzione, e per l’imprenditore rumeno Gabriel Popoviciu, anch’egli coinvolto in un caso di corruzione. (segue) (Nys)