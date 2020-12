Corea del Sud: ulteriore balzo delle esportazioni all'inizio di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una crescita del 26,9 per cento su base annua nei primi dieci giorni di dicembre, grazie soprattutto ai comparti trainanti dei microchip e delle automobili. Lo attestano i dati pubblicati dalle autorità doganali di quel paese oggi, 11 dicembre. Tra il primo e il 10 dicembre scorsi le esportazioni sudcoreane sono ammontate a 16,3 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto ai 12,9 miliardi nella stessa decade del 2019. Le esportazioni giornaliere sono aumentate dell'11,9 per cento, mentre le importazioni sono aumentate del 7,9 per cento annuo a 15,4 miliardi di dollari, con un conseguente attivo della bilancia commerciale di 894 milioni di dollari. (segue) (Git)