Hong Kong: attivista Jimmy Lai incriminato ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista pro-democrazia e magnate dei media di Hong Kong Jimmy Lai è stato incriminato ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale per la presunta collusione con forze straniere ai fini di destabilizzare la ex colonia britannica. Lo riferisce l'emittente "Rthk". In una breve nota, la polizia ha riferito che il 73enne comparirà di fronte al tribunale di West Kowloon domani mattina, 12 dicembre. Lai è la quarta persona e l'individuo di maggior profilo sinora incriminato ad Hong Kong sulla base alla controversa Legge sulla sicurezza nazionale, che Pechino ha varato alla fine di giugno. (segue) (Cip)