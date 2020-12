Hong Kong: attivista Jimmy Lai incriminato ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 dicembre il tribunale di West Kowloon ha negato la libertà su cauzione a Lai, proprietario del quotidiano "Apple Daily", accusato di frode. Secondo l'emittente locale "Rthk", il magnate 73enne dovrà restare in carcere fino al 2021, in quanto il processo dovrebbe iniziare il 16 aprile. Stando a quanto riferito, l'accusa ha affermato che Lai ha trascorso gran parte del suo tempo fuori Hong Kong negli ultimi anni e "non ha legami locali", pertanto potrebbe fuggire. Lai e due dirigenti dl gruppo mediatico Next Digital sono accusati di aver utilizzato la sede della società a Tseung Kwan O per scopi non consentiti dal contratto di locazione firmato con Hong Kong Science Park nel 1995. L'accusa sostiene che Lai, il direttore amministrativo Wong Wai-keung e il direttore operativo Royston Chow hanno permesso a un'altra società di proprietà del magnate di gestire attività dalla sede centrale, facendo risparmiare alle aziende 2,6 milioni di dollari in affitto per più di due decenni. (segue) (Cip)