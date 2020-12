Argentina: inchiesta su morte Maradona, Dalma e Giannina si costituiscono come parte lesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due figlie maggiori di Diego Armando Maradona, Dalma e Giannina, si sono costituite come "parte lesa" nell'indagine della magistratura argentina che punta ad accertare eventuali responsabilità penali nella morte dell'ex campione del mondo di calcio occorsa lo scorso 25 novembre. Dalma e Giannina, nate dalla relazione con la prima moglie del "Diez", Claudia Villafane, saranno rappresentate a livello legale dall'avvocato Federico Guntin, riferisce l'agenzia di stampa "Telam". Fino ad oggi l'unico familiare diretto a essere incluso nella lista dei querelanti era "Dieguito" Fernando, il figlio di 7 anni che Maradona ha avuto dalla relazione con Veronica Ojeda, assistito dall'avvocato Mario Braudy. Il giudice di garanzia, Orlando Diaz, in precedenza aveva invece negato il diritto a costituirsi come parte lesa alle quattro sorelle dell'ex calciatore del Napoli e della nazionale argentina - Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa e Rita Mabel - assistite legalmente da Matias Morla, lo stesso avvocato che rappresentava gli interessi di Maradona negli ultimi tempi, e che è fortemente avverso a Dalma e Giannina. (segue) (Bua)