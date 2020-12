Argentina: inchiesta su morte Maradona, Dalma e Giannina si costituiscono come parte lesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle indagini è prevista invece per domani la perizia sui quattro telefoni cellulari sequestrati al medico personale del "Pibe de oro", Leopoldo Luque, e alla sua psichiatra, Agustina Cosachov, al centro dell'inchiesta su un presunto omicidio colposo per "negligenza". L'autopsia ha infatti dimostrato che l'ex allenatore del Gimnasia di La Plata è morto come conseguenza di un "edema polmonare acuto effetto di una insufficienza cardiaca cronica riacutizzata". Gli esami al cuore avevano infatti determinato che Maradona era affetto da un quadro di "miocardiopatia dilatativa". Tra le ipotesi che investiga la magistratura - nonostante il quadro già di per sé delicato del paziente reduce anche da una delicata operazione alla testa per l'asportazione di un ematoma subdurale alla testa - la possibilità che le cure non siano state adeguate alla criticità della salute dell'idolo argentino. Il quesito principale in questo senso è se la morte di Maradona si sarebbe potuta evitare. (segue) (Bua)