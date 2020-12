Usa: sondaggio Pew, afroamericani e ispanici più ottimisti dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio del Pew Research Center condotto dal 12 al 17 novembre negli Stati Uniti ha rilevato che la percentuale di adulti afroamericani e ispanici che si dicono speranzosi verso il futuro è salita al 64 per cento dopo le elezioni presidenziali.Nel frattempo, il 44 per cento dei latino-americani e il 41 per cento degli adulti afroamericani negli Stati Uniti hanno detto di essere arrabbiati per lo stato della nazione. Questo è un calo significativo rispetto al 67 per cento dei ispanici e al 72 per cento degli afroamericani che hanno detto lo stesso a giugno. (Nys)