Elezioni Usa: 39 Stati prendono posizione sul ricorso del Texas

- 39 Stati Usa e una serie di deputati e parti terze hanno preso ufficialmente posizione ieri, 10 dicembre, rispetto al ricorso presentato alla Corte Suprema dallo Stato del Texas, per contestare la costituzionalità delle elezioni svoltesi lo scorso 3 novembre in Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin. Ieri 20 procuratori generali democratici hanno preso posizione a sostegno dei quattro Stati chiave, da cui è dipesa la vittoria del democratico Joe Biden alle urne. Il giorno prima, 18 procuratori generali repubblicani di altrettanti Stati Usa si erano invece schierati a sostegno del Texas. Il procuratore generale dell’Ohio, Dave Yost, non ha aderito alla posizione di alcun partito, ma si è espresso contro l’invalidamento delle elezioni richiesto da Texas. Hanno preso posizione contro il Texas tutti i procuratori generali democratici Usa, ad eccezione di quello dell’Iowa, Tom Miller, che si è astenuto dal prendere posizioni. (segue) (Nys)