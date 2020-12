Usa: Comitato olimpico non sanzionerà proteste per la “giustizia sociale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato olimpico degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 10 dicembre, che non sanzionerà gli atleti Usa che intraprenderanno proteste per la “giustizia sociale”, come inginocchiarsi durante l’inno nazionale, in occasione delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma il prossimo anno. In una lettera aperta, il Comitato olimpico afferma che non intende punire gli atleti che “manifestino rispettosamente il loro sostegno per la giustizia razziale e sociale in favore di tutti gli esseri umani”. La presa di posizione del Comitato olimpico in favore dell’attivismo progressista che ormai da anni anima il mondo sportivo Usa rappresenta una svolta rispetto ad una regola di lungo corso, che proibiva agli atleti olimpici di condurre proteste politiche mentre rappresentavano il loro Paese. (Nys)