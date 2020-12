Vietnam: coronavirus, Hanoi accelera sviluppo vaccino domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Vietnam ha autorizzato la compagnia farmaceutica nazionale Nanogen Pharmaceutical Biotechnology ad intraprendere i test clinici del suo vaccino sperimentale contro la Covid-19, rilanciando così gli sforzi dell’azienda con sede a Ho Chi Minh City per la produzione di un vaccino “made in Vietnam” il prossimo anno. Il governo del Vietnam, un paese di quasi 100 milioni di abitanti, intende dare priorità alla produzione domestica di un vaccino, per assicurarsi di disporre di forniture sufficienti ad estendere la copertura all’intera popolazione nazionale. Secondariamente, il Paese intende avvalersi di eventuali opportunità di esportazione. (Fim)