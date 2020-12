Usa: Airbnb debutta al Nasdaq, +140 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbnb ha debuttato alla Borsa di New York vendendo 51 milioni di azioni a 68 dollari l’una, ben più dei 44-50 dollari previsti solo poche settimane fa. All'apertura degli scambi di oggi sul Nasdaq le quotazioni sono schizzate immediatamente a 163 dollari, con un balzo del 140 per cento, pari a una valutazione sul mercato di oltre 100 miliardi. Il boom di Airbnb conferma l’ottimo momento per i collocamenti azionari negli Usa: il gruppo di consegne di cibo a domicilio Doordash ha festeggiato ieri l'inizio degli scambi con un +80 per cento. Lo sbarco a Wall Street segna il rilancio della piattaforma turistica dopo la crisi causata dal Covid-19. Ad aprile scorso le prenotazioni su Airbnb erano in calo del 72 per cento e la società era stata costretta a chiedere un’iniezione di capitali ad alcuni grandi fondi che l’hanno valutata in quell’occasione “solo” 18 miliardi. Il management ha tagliato i costi bloccando tutte le iniziative di marketing e licenziando circa un quarto del personale. (Nys)