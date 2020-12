Usa: Boston Dynamics sarà rilevata da Hyundai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società produttrice di robot statunitense Boston Dynamics si prepara ad essere acquistata dalla coreana Hyundai: la notizia è stata diffusa dal quotidiano "Korea Economic Daily", il quale parla di un'operazione del valore pari a 917 milioni di dollari. L'acquisizione è stata finalizzata finalizzata oggi, 10 dicembre, in una riunione del consiglio di amministrazione di Softbank, proprietaria di Boston Dynamics. Le trattative sono in corso dall'inizio di novembre. Boston Dynamics è nota per le attività di ricerca, sviluppo e progettazione di robot con sembianze animali, capaci di muoversi, sollevare oggetti ed evitare ostacoli. Qualche mese fa ha avviato la commercializzazione di Spot, un robot dalle sembianze canine, per una cifra pari a 75 mila dollari. Nata come spin-off del Massachusetts Institute of Technology di Boston, la società era stata acquisita da Google nel 2013, che l'ha poi ceduta nel 2017 a Softbank la quale aveva la visione di "catalizzare la prossima ondata di robotica intelligente". (Nys)