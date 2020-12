Usa: Fda raccomanda l'uso del vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato consultivo indipendente della Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha raccomandato di rilasciare un'autorizzazione all'uso d'emergenza per il vaccino per il Covid-19 di Pfizer e BioNTech. La decisione, a suo modo storica, significa che il vaccino potrebbe essere presto disponibile per milioni di persone in tutto il paese. Nel comitato è stato di 17 a favore, quattro contrari e un astenuto. I contrari dissentono dall'inclusone degli adolescenti nella prima fase di distribuzione. I dati che Pfizer ha presentato alla Fda suggeriscono che le persone potrebbero iniziare a produrre anticorpi entro 10 giorni, il che potrebbe aiutare le persone vulnerabili ad ottenere un certo livello di protezione in attesa della seconda dose.(Nys)