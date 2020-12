Brasile: rete diplomatica italiana offre gratuitamente selezione di cortometraggi d'autore  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italiano di cultura (Iic) di San Paolo e il Centro nazionale del cortometraggio, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia e l'Iic di Rio de Janeiro, offrono gratuitamente una selezione di 10 cortometraggi italiani (sottotitolati in portoghese), scelti tra i lavori più rappresentativi e curiosi realizzati nel 2019. La selezione presenta una panoramica delle produzioni contemporanee di breve durata che copre temi e generi diversi. I dieci film saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma Vimeo, tra venerdì 18 dicembre e domenica 20 dicembre. Per ricevere il link e la password gli interessati devono registrarsi entro mercoledì 16 dicembre, alle ore 10.00, tramite il sito dell'Istituto di cultura di San Paolo. (segue) (Brb)