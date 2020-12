Brasile: rete diplomatica italiana offre gratuitamente selezione di cortometraggi d'autore   (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Senza Tenere Premuto" (2019, 13 ') di Paolo Strippoli. Chiara adora Instagram ed è contenta dei suoi follower. Ma quando, una notte, qualcuno inizia a seguirla davvero, la sua vita precipita in un vortice di pericolo e disperazione, storia dopo storia. "Lella" (2019, 15 ') di Michele Capuano. La notte di capodanno del 1978, Edoardo riceve una visita inaspettata. È un giovane noto, scosso da un pensiero fisso dal quale non può liberarsi. Non appena entra in casa, il ragazzo inizia a raccontare un'indimenticabile storia di amore clandestino con Lella. Un anno e dieci mesi di passione, culminati in un segreto indiscusso. "Il Muro Bianco" (2019, 13 ') di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Un insegnante e un preside devono proteggere gli studenti di una scuola per bambini da un nemico invisibile. Basato su una storia vera. "A Colloquio con Rossella" (2019, 11 ') di Andrea Andolina. Tratto da un racconto di Gaia Tomassini, finalista nel 2016 al Premio Campiello Giovani, il cortometraggio racconta la storia di una donna anziana che impara a conoscersi attraverso i messaggi lasciati nell'ufficio telefonico da familiari e amici. (segue) (Brb)