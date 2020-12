Argentina: inchiesta su morte Maradona, Dalma e Giannina si costituiscono come parte lesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giorni è previsto anche il risultato delle perizie tossicologiche portate avanti dalla polizia scientifica della città di La Plata. Gli esami riguardano i tessuti, il sangue e le orine, con l'obiettivo in questo caso, secondo quanto hanno dichiarati fonti interne all'inchiesta e avvocati delle querele, di determinare se l'idolo argentino ha ingerito un qualche tipo di droga o sostanza particolare che abbia potuto determinarne il decesso. L'avvocato Baudry, che rappresenta Dieguito Maradona, si è unito di recente alla schiera di coloro che ritengono ci siano state gravi negligenze da parte dello staff medico e del circolo intimo, per quanto riguarda il monitoriaggio del decorso postoperatorio dell'ex giocatore del Napoli. "Crediamo che Diego non sia morto per un problema clinico, ma per abbandono di persona", ha affermato Braudy, che ha quindi chiesto di approfondire "le responsabilità" di ciascuno dei medici. (segue) (Bua)