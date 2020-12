Usa: Cdc, ignorare report dell'amministrazione Trump sui rischi del Covid-19 per i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha detto di aver detto al personale di ignorare una e-mail di un funzionario sanitario dell'amministrazione Trump che aveva cercato di modificare un rapporto scientifico sui rischi della Covid-19 per i bambini. L'email è una domanda scritta da Paul Alexander, un consulente senior del Segretario per la Salute e i Servizi Umani Alex Azar. Charlotte Kent, l'editore del rapporto settimanale "morbidità e mortalità" dei Cdc, detto agli investigatori del Congresso che mentre era in vacanza ad agosto ha ricevuto l'ordine di cancellare l'email.(Nys)