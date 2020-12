Recovery: D'Incà, accordo senza precedenti, ora visione di futuro coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è stata una settimana complessa, non ci nascondiamo. Attraversata anche da tensioni che però di fronte al risultato raggiunto oggi in Consiglio Europeo non possono che stemperarsi. Tutto il nostro lavoro viene ripagato da un accordo senza precedenti che consentirà all'Italia di ricevere risorse per 209 miliardi di euro. Questa è l'unica cosa che conta ed è l'obiettivo che il presidente Conte ha perseguito fin dalla scorsa primavera, quando la pandemia ha fatto capire a tutti che l'Europa doveva cambiare se voleva dimostrarsi all'altezza di questa battaglia". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. "Ora tutti noi abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più, mettendo da parte le polemiche, per dare al Paese risposte certe, utilizzando al più presto i fondi a noi destinati e facendolo con una visione di futuro coraggiosa e pragmatica. Ma anche visionaria: scegliamo ora che Paese vogliamo lasciare ai nostri figli, costruiamolo insieme, apriamo una stagione di profondo rinnovamento e rilancio sociale, culturale ed economico", aggiunge.(Rin)