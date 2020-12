Usa: Trump nominato "perdente dell'anno" da Der Spiegel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivista tedesca "Der Spiegel" ha nominato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "il perdente dell'anno" per il 2020. L'articolo fa menzione della la risposta di Trump alla pandemia di coronavirus e il suo rifiuto di accettare una sconfitta elettorale. L'articolo pubblicato in tedesco "Der Verlierer des Jahres", pubblicato online giovedì, descrive come il rifiuto di Trump di accettare la vittoria del presidente eletto Joe Biden non è "sorprendente", perché, come scrivono Roland Nelles e Ralf Neukirch: "niente è normale sotto Trump. "Parla di massicci brogli elettorali, anche se non ci sono prove", si legge nell'articolo. "La presidenza di Trump finisce così come è iniziata. Senza decenza e senza dignità". (Nys)