Ex Ilva: firmato accordo Mittal-Invitalia, soddisfazione Patuanelli e Gualtieri (2)

- Un’attenzione straordinaria - aggiunge il comunicato - verrà posta sul tema delle manutenzioni e della sicurezza dell’impianto. È prevista la creazione di una nuova linea di produzione esterna al perimetro aziendale (Dri) e di un forno elettrico interno allo stabilimento che a regime potrà realizzare 2,6 milioni di tonnellate annue di prodotto. Circa un terzo della produzione di acciaio avverrà con emissioni ridotte, grazie all’utilizzo del forno elettrico e di una tecnologia d’avanguardia, il cosiddetto "preridotto", in coerenza con le linee guida del Next Generation Eu. La riduzione dell’inquinamento realizzabile con questa tecnologia è infatti del 93 per cento a regime per l’ossido di zolfo, del 90 per cento per la diossina, del 78 per cento per le polveri sottili e per la Co2. Oltre all’accordo di co-investimento per la gestione dell’ex Ilva è prevista la costituzione di una nuova società a capitale pubblico dedicata allo sviluppo di questa nuova tecnologia. (segue) (Com)