Usa: su Wall Street pesa la disoccupazione, Dow Jones in calo dello 0,24 per cento

- Alla Borsa di New York il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,24 per cento, lo S&P 500 dello 0,11 per cento, mentre in territorio positivo il Nasdaq che chiude con un incremento dello 0,54 per cento, trainato dal debutto record di Airbnb che ha chiuso la sua prima seduta con un balzo del 112 per cento a 144 dollari, più del doppio rispetto ai 68 dollari fissati prima dell’Ipo. Sulle contrattazioni di Wall Street hanno pesato i dati del dipartimento del Lavoro Usa, che ha comunicato che nell'ultima settimana ci sono 853 mila persone hanno presentato richiesta di sussidio, ben oltre le stime degli analisti. Sul settore tecnologico tiene Facebook, nonostante la causa intentata contro la società da 48 Stati negli Usa e dalla Federal Trade Commission (Ftc) per pratiche antitrust. Il titolo ha ceduto al Nasdaq lo 0,36 per cento. (Nys)