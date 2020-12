Brasile: rete diplomatica italiana offre gratuitamente selezione di cortometraggi d'autore   (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I corti in programma sono: "Borntwice" (2019, 8') di Giada Bossi. Un grave incidente in bicicletta rompe l'infanzia di Joshua. Guardando i video relativi alla sua vecchia attività di youtuber, il film indaga la fragilità della vita e la percezione della realtà di un ragazzo di quindici anni cresciuto in periferia. "Il Fagotto" (2019, 15 ') di Giulia Giapponesi. La bassa natalità sta provocando la scomparsa di un Paese e il Governo sta attuando politiche di pressione, non solo psicologica, sulle donne che ogni anno vengono chiamate in un'agenzia statale per spiegare il motivo della loro mancanza di maternità. In un mondo fuori dal tempo, che assomiglia sempre di più al nostro presente, due donne si trovano in posizioni opposte rispetto al loro periodo di fertilità. Bianca ha 18 anni e suona il fagotto, Vittoria ne ha 47 e manca solo un anno alla scadenza del suo tesserino. L'incontro li costringe a decidere in un istante la direzione del loro futuro: qualsiasi scelta cambierà il destino della loro vita. (segue) (Brb)