Brasile: rete diplomatica italiana offre gratuitamente selezione di cortometraggi d'autore   (4)

"Amateur" (2019, 15 ') di Simone Bozzelli. Un caldo pomeriggio. Serena aiuta Christopher a studiare il tedesco. Lui, annoiato, preferisce registrarlo con il cellulare. Non vuole, ma a lui piace, soprattutto quando Serena interpreta il porcellino. E quando Christopher ride, è felice. Attraverso questo gioco, i due si avvicinano e scoprono un'intimità inaspettata. "Veronica non Sa Fumare (2019, 20 ') di Chiara Marotta. Veronica, diciassette anni, ha a lungo spiato, da lontano, una vita diversa da quella che ha scelto per se stessa. Quando finalmente riesce ad avvicinare Alessia, si immerge completamente nel nuovo mondo che si rivela uguale e, allo stesso tempo, diverso da come lei immaginava.