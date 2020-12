Argentina: inchiesta su morte Maradona, Dalma e Giannina si costituiscono come parte lesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dei sospetti dei familiari anche il ruolo dell'ex avvocato del "Diez", Matias Morla, intestatario della maggior parte delle società che detengono il "brand Maradona". Sarebbe Morla infatti ad aver propiziato l'arrivo di Luque come medico di fiducia del "pibe de oro", e sempre Morla, attraverso suoi uomini di fiducia, a gestire anche l'afflusso delle persone che potevano visitare o comunicare con lui. La procura di San Isidro a carico dell'inchiesta, non esclude d'altra parte una possibile imputazione per omicidio colposo nei confronti di Luque. Un funzionario della procura, riportava ieri "Telam", ha sottolineato che la magistratura "cerca di determinare se c'è stata una negligenza o un'imperizia che possa prefigurare un omicidio colposo". "Se oltre alle dichiarazioni dei testimoni anche le perizie accerteranno un qualche tipo di negligenza Luque verrà imputato", ha aggiunto la fonte. (segue) (Bua)