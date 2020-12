Argentina: inchiesta su morte Maradona, Dalma e Giannina si costituiscono come parte lesa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure le figlie di Maradona non sono le uniche a puntare il dito contro Luque. L'ex medico personale di Diego Armando Maradona, Alfredo Cahe, in un'intervista rilasciata venerdì al canale televisivo "Telefé" aveva dichiarato che il campione argentino sarebbe dovuto rimanere ricoverato in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. "Non è stato curato adeguatamente, sarebbe dovuto rimanere in ospedale, non in una casa che non era preparata", ha detto Cahe, secondo il quale Maradona è morto "in un modo insolito". "Sto cercando di capire che è successo realmente", ha aggiunto il medico che ha avuto in cura El Diego per molti anni. "Che fosse stato dimesso non mi è sembrato logico fin dall'inizio, sarebbe dovuto rimanere in uno stretto ricovero con una infrastruttura differente", ha quindi aggiunto, sottolineando inoltre che "il controllo cardiovascolare non è stato fatto a dovere". (segue) (Bua)