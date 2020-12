Governo: Salvini a Conte, confrontiamoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini ha ribadito poco fa al premier Giuseppe Conte la disponibilità a dialogare, non solo per la riapertura delle scuole e l’allentamento delle restrizioni in vista di Natale, ma anche per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Salvini, come riferiscono fonti della Lega, ha proposto al premier un confronto già nei prossimi giorni. E ha sottolineato: “noi ci siamo”, confermando la linea costruttiva di tutto il centrodestra che proprio stamattina si è radunato in un vertice che - per la prima volta - è stato allargato ai gruppi che fanno riferimento a Cesa, Lupi e Toti. Un coinvolgimento fortemente voluto proprio da Salvini. (Rin)