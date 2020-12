Brasile: rete diplomatica italiana offre gratuitamente selezione di cortometraggi d'autore   (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando la Banda Passò" (2019, 15 ') di Maurizio Forcella. Mentre la storica banda musicale di Atri suona nella propria sede, il neoeletto sindaco avverte che deve lasciare l'edificio del municipio che sarà utilizzato per ospitare un feroce gorilla africano. Dovrà anche pagare tutte le vecchie spese amministrative per la struttura. Il gruppo, inaspettatamente messo alle strette, potrà solo superare il brutto momento vincendo il concorso delle band della regione. Ivan, il famoso trombettista jazz recentemente trasferitosi in città, avrà sulle spalle il peso della concorrenza. Riuscirai, con il tuo assolo, a convincere il severo pubblico del paese? "Manica a Vento" (2019, 19 ') di Emilia Mazzacurati. A Marina di Cecina, borgo toscano in riva al mare, una ragazza attraversa, impavida, priva di sensi ea piedi nudi, una scia di autoscontri. Si avvicina a un pugile e tira un pugno da record. Sono passati dieci anni e la ragazza è cresciuta. Mara ora vive in una stanza nel decadente hotel di suo padre, nella stessa città, in riva al mare. Non può uscire da sola. Dalla finestra della sua camera, allo stesso tempo, scatta ogni giorno una foto Polaroid di una manica a vento in spiaggia. (Brb)