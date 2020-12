Usa: Pfizer, abbiamo cercato il vaccino più sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente senior di Pfizer ha annunciato giovedì che l'azienda è stata attenta a selezionare il candidato più sicuro possibile per il vaccino contro il coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Kathrin Jansen ha dichiarato in un panel con il comitato consultivo della Food and Drug Administration Usa che la sua società si è impegnata a produrre un candidato vaccino avendo in mente la sicurezza per tutti. "Per quanto riguarda la sicurezza, stavamo cercando il profilo di sicurezza e tollerabilità più favorevole sia negli adulti più giovani che in quelli più anziani", ha detto Jansen. "Per quanto riguarda l'immunogenicità, stavamo cercando le più ampie risposte immunitarie antivirali, molto probabilmente associate all'efficacia. E per quanto riguarda una risposta rapida alla pandemia, cercavamo il candidato che potesse essere sviluppato e prodotto nel modo più efficiente". (Nys)