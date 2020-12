Usa: Trump approva un nuovo logo per le agenzie di assistenza all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo sulla riorganizzazione dell'assistenza all'estero degli Stati Uniti, ordinando ai dipartimenti e alle agenzie di distribuire un unico logo del governo federale. Lo comunica il Dipartimento di Stato in una nota. "L'uso di un unico logo per l'assistenza estera degli Stati Uniti dimostrerà fortemente la generosità del popolo statunitense ed è fondamentale per i nostri sforzi di diplomazia pubblica", scrive il segretario Mike Pompeo. Con oltre 20 dipartimenti e agenzie che forniscono assistenza estera Usa, il nuovo unico logo sostituirà i numerosi e variegati loghi attualmente in uso e "comunicherà in modo migliore e più chiaro la generosità degli Stati Uniti", scrive Pompeo. (Nys)