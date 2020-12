Usa: Biden, lo slogan "togliere fondi alla polizia" ci danneggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha chiesto privatamente a un gruppo di leader dei diritti civili statunitensi di evitare lo slogan che chiede di togliere fondi alla polizia ("defund the police") prima delle elezioni per il ballottaggio del Senato della Georgia a gennaio. Lo rivela il sito di approfondimento politico "The Intercept", che ha ottenuto un audio fuori campo. I leader avevano esortato Biden ad essere aggressivo nel revocare alcune delle politiche dell'amministrazione Trump attraverso l'ordine esecutivo durante i primi giorni del suo mandato, anche in materia di voto e di cattiva condotta della polizia. Questo ha spinto Biden ad avvertire il gruppo che dichiarazioni così energiche potrebbero ritorcersi contro di lui nelle elezioni al Senato della Georgia, che determineranno il controllo del partito sulla camera. "Ci hanno già fatto del male ovunque, dicendo che stiamo proponendo di definanziare la polizia. Non è così. Stiamo parlando di responsabilizzare la polizia", ha spiegato Biden. Dalla morte di George Floyd, quest'estate, alcuni progressisti hanno chiesto una riforma radicale del sistema di giustizia penale nel paese, compresa la riassegnazione di risorse tipicamente date ai dipartimenti di polizia locali per altri programmi sociali. Biden e l'ala più moderata del Partito Democratico hanno frenato l'idea in vista delle elezioni del 2020. (Nys)