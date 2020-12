© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello stato di emergenza già deliberato per il territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.(Rin)