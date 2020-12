Coronavirus: Usa, 290.992 morti su 15.483.674 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 290.992 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 15.483.674 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Ieri il numero di morti giornalieri ha superato il record stabilito solo una settimana prima, 2.885. Gli ospedali di tutto il Paese stanno operando vicino o al di sopra della capacità, poiché devono far fronte a una crescente ondata di casi di Covid-19 che richiedono il ricovero. I nuovi dati rilasciati questa settimana dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani hanno offerto un quadro geografico dettagliato della crisi, con più di un terzo degli statunitensi che vivono in aree in cui gli ospedali sono gravemente a corto di letti per la terapia intensiva. Nel mondo si contano oltre 1,5 milioni di morti su oltre 69 milioni. (Nys)