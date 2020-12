Usa: Corte suprema, tre musulmani in no-fly list hanno diritto a risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti oggi ha decretato che tre uomini musulmani che hanno detto di essere stati inseriti in una no-fly list del governo Usa per aver rifiutato di diventare informatori del governo possono citare in giudizio gli agenti federali per danni. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Muhammad Tanvir, Jameel Algibhah e Naveed Shinwari hanno detto di aver rifiutato la richiesta di servire come informatori dell'Fbi all'interno delle loro comunità musulmane perché violava il loro credo religioso. "Piuttosto che accettare questo rifiuto, gli agenti dell'FBI hanno persistito - in alcuni casi minacciando gli intervistati di deportazione e di arresto e in altri casi offrendo incentivi finanziari e assistenza per l'immigrazione dei membri della famiglia negli Stati Uniti", ha scritto Ramzi Kassem, un avvocato dei tre uomini, nei documenti del tribunale. Il giudice Amy Coney-Barrett, il nuovo membro del tribunale, non ha partecipato al caso perché non era ancora entrata in tribunale quando i casi sono stati discussi.(Nys)