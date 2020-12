Covid: Speranza, resto sulla linea della massima prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono e resto sulla linea di massima prudenza. Ho molto rispetto per il dibattito parlamentare, da qui a Natale ci sono due settimane, e ancora un pezzo di discussione, ma per me le norme approvate dal governo sono giuste". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella puntata di 'Porta a Porta', che andrà in onda questa sera, rispondendo alla domanda se in vista del Natale saranno rivisti i divieti di spostamento tra i Comuni. "Mi piacerebbe dire che è tutto finito ma purtroppo non è così - ha sottolineato il ministro - e il numero più drammatico è quello dei decessi, oggi sono stati 887. Non possiamo assuefarci a questi numeri, perché dietro ognuna di quelle persone c'è una vita, parenti che piangono e tanto dolore. Abbiamo chiesto ancora pazienza e sacrifici agli italiani anche per questo Natale. Per questo per me le norme approvate dal governo sono giuste".(Rin)