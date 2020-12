Recovery: Speranza, mi batterò per aumentare cifra per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho posto la questione e la porrò ancora con forza in Consiglio dei ministri per aumentare la cifra" stanziata nel Recovery Plan per la sanità. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nella puntata di "Porta a Porta", che andrà in onda stasera. "Penso - ha precisato - che 9 miliardi non siano sufficienti e c'è bisogno di fare uno sforzo in più". Il ministro ha poi ricordato: "in questo anno abbiamo messo più risorse che negli ultimi 7-8 anni, arrivando a 10 miliardi. Bisogna insistere su questo terreno. E' del tutto evidente che tanti problemi della sanità derivano da mancati investimenti fatti negli anni. Se vogliamo costruire un Ssn più forte servono nuove risorse e per quanto mi riguarda, da dovunque vengano sono benvenute". (Rin)