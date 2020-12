Ferrari: si dimette l'ad Louis Camilleri, l'interim a John Elkann (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando le dimissioni di Camilleri, John Elkann ha dichiarato: "Vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Louis per la sua incondizionata dedizione nel ruolo di nostro amministratore delegato dal 2018 e di membro del consiglio di amministrazione dal 2015. La sua passione per Ferrari è sconfinata e sotto la sua guida la società si è ulteriormente affermata come una delle più grandi società al mondo, capitalizzando il suo patrimonio davvero unico e la sua continua ricerca dell'eccellenza. Auguriamo a lui e alla sua famiglia un lungo e felice periodo di pensionamento". (segue) (Com)