Usa: Mastercard e Visa interrompono i rapporti con Pornhub

- Mastercard e Visa, le società che gestiscono i più grandi circuiti di carte di credito al mondo, hanno interrotto i loro rapporti con MindGeek, la società che controlla Pornhub, il noto sito pornografico. Lo riporta il "Toronto Star". Pornhub è stato messo sotto accusa la scorsa settimana dopo che il "New York Times" ha riferito che il sito ospita video di aggressioni sessuali su minori e sfruttamento sessuale, spingendo le società di servizi finanziari Visa e MasterCard a indagare sul loro rapporto con il sito. MasterCard dice che la sua indagine ha trovato materiale illegale sul sito e ha dato istruzioni ai suoi partner finanziari di non accettare più pagamenti a Pornhub. Visa afferma che la sua indagine è in corso, ma che sta sospendendo i privilegi di accettazione di Pornhub in attesa del suo completamento. Gli utenti di Pornhub non potranno più usare le carte Mastercard e Visa sul sito. Pornhub nega l'esistenza di contenuti illegali sul suo sito, dicendo che impiega moderatori per controllare ogni caricamento di video. Pornhub e Mindgeek non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento giovedì. Anche PayPal, un altro sistema di pagamenti digitali molto popolare, non è disponibile su Pornhub da circa un anno. Ogni mese Pornhub riceve 3,5 miliardi di visite, più di quelle di Amazon o Netflix. (Nys)