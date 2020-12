Ex Ilva: firmato accordo Mittal-Invitalia, soddisfazione Patuanelli e Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, esprimono soddisfazione per l’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex Ilva firmato stasera. L’accordo - informa un comunicato - prevede un significativo impegno finanziario da parte dello Stato italiano e rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione dell’impianto di Taranto attraverso l’avvio della produzione di acciaio con processi meno inquinanti. L’intesa, che prevede l’ingresso dello Stato, tramite Invitalia, al 50 per cento e successivamente, dal 2022, il controllo pubblico dell’azienda, oltre alla ristrutturazione integrale dell’impianto e alla scrupolosa attuazione del piano ambientale garantirà a regime il mantenimento dei livelli occupazionali. (segue) (Com)