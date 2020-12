Infrastrutture: Tesmec, sottoscritto aumento capitale in opzione per 34 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi, 10 dicembre, il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale della compagnia Tesmec Spa, al termine del quale è stato sottoscritto il 97,14 per cento del totale delle azioni offerte, per un ammontare complessivo di circa 34 milioni di euro. Lo riferisce in un comunicato Tesmec Spa, precisando che i diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta - iniziato lo scorso 23 novembre - saranno offerti in Borsa sul Mercato Telematico Azionario (Mta) nelle sedute del 14 e 15 dicembre. Nel corso della seduta del 14 dicembre - spiega Tesmec - sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti inoptati e nella seduta del 15 dicembre i Diritti inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti inoptati con disponibilità in pari data. Nel caso in cui ad esito dell'Offerta in Borsa risultassero azioni inoptate, queste verrebbero integralmente sottoscritte da Palladio Holding Spa, investitore di medio-lungo termine attivo in vari settori industriali in forza dell'accordo sottoscritto lo scorso 20 novembre.(Com)